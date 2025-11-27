27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛК выиграла два матча и один проиграла

Горняки имеют 6 очков из 9 и занимают 10-е место среди 36 команд.

Шемрок Роверс – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Кауан Элиас, 23 мин