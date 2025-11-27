Лига конференций27 ноября 2025, 23:12 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:15
1043
0
Шемрок Роверс – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций
27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛК выиграла два матча и один проиграла
Горняки имеют 6 очков из 9 и занимают 10-е место среди 36 команд.
Шемрок Роверс – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Кауан Элиас, 23 мин
