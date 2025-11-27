Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 ноября 2025, 23:12 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:15
0

Шемрок Роверс – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛК выиграла два матча и один проиграла

Горняки имеют 6 очков из 9 и занимают 10-е место среди 36 команд.

ГОЛ! 1:0. Кауан Элиас, 23 мин

По теме:
Тарас МИХАВКО: «Мы все разочарованы. Надо что-то менять»
Буяльский провел 400-й матч в клубной карьере
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в ворота Динамо
Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
