Лига Европы27 ноября 2025, 19:54 |
Рома – Мидтьюлланд. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
В четверг, 27 ноября 2025 года, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы между римской «Ромой» и датским «Мидтьюлландом».
Игра проходит на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Лига Европы 2025/26. 6-й тур, 27 ноября
Рома – Мидтьюлланд – 0:0
