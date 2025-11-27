Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
27 ноября 2025, 19:54 |
Рома – Мидтьюлланд. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

Рома – Мидтьюлланд. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 ноября 2025 года, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы между римской «Ромой» и датским «Мидтьюлландом».

Игра проходит на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Лига Европы 2025/26. 6-й тур, 27 ноября
Рома – Мидтьюлланд – 0:0

По теме:
ВИДЕО. Омония реализовала пенальти в ворота Динамо после нарушения Попова
Лига Европы. 5-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео голов и обзор Рома Рим Мидтьюлланд Лига Европы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
