Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
26.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Интер Милан
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 23:14 | Обновлено 26 ноября 2025, 23:16
Атлетико – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в 22:00 проходит матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Испанский Атлетико Мадрид принимает итальянский Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля вышли вперед на 9-й минуте. Гол для Атлетико забил Хулиан Альварес (1:0).

На 54-й минуте Петр Зелиньски сравнял счет для гостей (1:1).

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Хименес (Атлетико Мадрид), асcист Антуан Гризманн.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Интер Милан), асcист Анж-Йоан Бонни.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
Атлетико - Интер Атлетико Мадрид Интер Милан Лига чемпионов видео голов и обзор Хулиан Альварес Петр Зелиньски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
