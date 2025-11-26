26.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Атлетико – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
26 ноября в 22:00 проходит матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.
Испанский Атлетико Мадрид принимает итальянский Интер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля вышли вперед на 9-й минуте. Гол для Атлетико забил Хулиан Альварес (1:0).
На 54-й минуте Петр Зелиньски сравнял счет для гостей (1:1).
Атлетико – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видео матча ожидается
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Хименес (Атлетико Мадрид), асcист Антуан Гризманн.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Интер Милан), асcист Анж-Йоан Бонни.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
