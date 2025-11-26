Олимпиакос – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Олимпиакос» (Греция) и «Реал» (Испания).

Поединок проходит на стадионе Караискакис в городе Пирей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Реала» вышел украинец Андрей Лунин, а Роман Яремчук заявлен в запасе «Олимпиакоса».

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября.

Олимпиакос – Реал – 0:0 (обновляется)