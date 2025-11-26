Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпиакос – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 22:02 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:35
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

26 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Олимпиакос» (Греция) и «Реал» (Испания).

Поединок проходит на стадионе Караискакис в городе Пирей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Реала» вышел украинец Андрей Лунин, а Роман Яремчук заявлен в запасе «Олимпиакоса».

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября.

Олимпиакос – Реал – 0:0 (обновляется)

За 30 секунд до Салаха. Мбаппе оформил хет-трик и чуть не побил рекорд
ВИДЕО. Арсенал и Бавария обменялись забитыми голами в первом тайме
Пафос – Монако – 2:2. Сенсационный камбэк киприотов. Видео голов и обзор
Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Роман Яремчук Андрей Лунин Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
