Лига чемпионов26 ноября 2025, 22:02 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:35
1443
0
Олимпиакос – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
26 ноября 2025, 22:02 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:35
1443
0
26 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Олимпиакос» (Греция) и «Реал» (Испания).
Поединок проходит на стадионе Караискакис в городе Пирей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «Реала» вышел украинец Андрей Лунин, а Роман Яремчук заявлен в запасе «Олимпиакоса».
Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября.
Олимпиакос – Реал – 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 ноября 2025, 04:42 0
Бывший боксер из Казахстана был назначен на должность президента World Boxing.
Бокс | 26 ноября 2025, 00:52 0
Скорее всего, им станет Итаума
Футбол | 26.11.2025, 15:59
Футбол | 26.11.2025, 17:19
Футбол | 26.11.2025, 22:19
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
26.11.2025, 08:24 3
25.11.2025, 18:36 19
26.11.2025, 09:30 10
25.11.2025, 19:50 50
24.11.2025, 23:59 12
25.11.2025, 00:34 1
24.11.2025, 20:07 17