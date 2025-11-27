Моуринью выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».

«В выездном поединке Лиги чемпионов, когда соперник имел только один удар в первом тайме, который отбил Трубин великолепным сейвом, и момент Классена во второй половине игры... Допустить всего два момента за 90 минут возможно только благодаря тому, что команда играла чрезвычайно компактно», – отметил Моуринью.

