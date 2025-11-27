Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Моуринью выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 23:42
Тренер похвалил сейв вратаря в матче с «Аяксом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».

«В выездном поединке Лиги чемпионов, когда соперник имел только один удар в первом тайме, который отбил Трубин великолепным сейвом, и момент Классена во второй половине игры... Допустить всего два момента за 90 минут возможно только благодаря тому, что команда играла чрезвычайно компактно», – отметил Моуринью.

Ранее украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (2:0).

Жозе Моуриньо Бенфика Аякс Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Бенфика
trentreznor11
"Енріке виступив із публічною заявою..."
"Лунін звернувся з заявою..."
"Шахтар виступив з офіційною заявою..."
"Зідан виступив з публічною заявою..."
"Тренер Жирони виступив з публічною заявою..."
"Мічел виступив із критичною заявою..."
ОЛІЙНИК, у тебе криза жанру? Редактори, дайте йому копняка - чувак реально завис.
+3
