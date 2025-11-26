ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок пятого тура Лиги чемпионов стартовал 26 ноября в 22:00 по киевскому времени
В среду, 26 ноября, французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм» встретились в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Команды играют на стадионе «Parc des Princes» в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После четырех туров «Тоттенхэм» набрал восемь баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. ПСЖ разместился на седьмой позиции, имея в своем активе девять пунктов.
В предыдущем матче Лиги чемпионов английский клуб разгромил «Копенгаген» из Дании – 4:0, а подопечные Луиса Энрике потерпели поражение в поединке с немецкой «Баварией» (1:2)
Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября
ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный тренер раскритиковал «Динамо», но верит в победу киевлян в матче Лиги конференций
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура ЛЧ