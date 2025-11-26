ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 26 ноября, французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм» встретились в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Команды играют на стадионе «Parc des Princes» в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров «Тоттенхэм» набрал восемь баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. ПСЖ разместился на седьмой позиции, имея в своем активе девять пунктов.

В предыдущем матче Лиги чемпионов английский клуб разгромил «Копенгаген» из Дании – 4:0, а подопечные Луиса Энрике потерпели поражение в поединке с немецкой «Баварией» (1:2)

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 0:0 (обновляется)

Видео голов: