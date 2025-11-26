Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 22:03 |
208
0

ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок пятого тура Лиги чемпионов стартовал 26 ноября в 22:00 по киевскому времени

26 ноября 2025, 22:03 |
208
0
ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 26 ноября, французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм» встретились в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Команды играют на стадионе «Parc des Princes» в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров «Тоттенхэм» набрал восемь баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. ПСЖ разместился на седьмой позиции, имея в своем активе девять пунктов.

В предыдущем матче Лиги чемпионов английский клуб разгромил «Копенгаген» из Дании – 4:0, а подопечные Луиса Энрике потерпели поражение в поединке с немецкой «Баварией» (1:2)

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

ПСЖ (Франция) Тоттенхэм (Англия) 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
За 30 секунд до Салаха. Мбаппе оформил хет-трик и чуть не побил рекорд
Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Арсенал и Бавария обменялись забитыми голами в первом тайме
Лига чемпионов ПСЖ Тоттенхэм ПСЖ - Тоттенхэм видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 26 ноября 2025, 10:14 1
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»

Авторитетный тренер раскритиковал «Динамо», но верит в победу киевлян в матче Лиги конференций

Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Футбол | 26 ноября 2025, 06:23 3
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура ЛЧ

Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Футбол | 26.11.2025, 19:59
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Футбол | 26.11.2025, 11:55
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Украинский футболист поразил всех своей игрой. Его хотят купить топ-клубы
Футбол | 26.11.2025, 22:47
Украинский футболист поразил всех своей игрой. Его хотят купить топ-клубы
Украинский футболист поразил всех своей игрой. Его хотят купить топ-клубы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем