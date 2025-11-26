Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Судаков відреагував на перемогу Бенфіки над Аяксом у Лізі чемпіонів
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 10:29 |
Судаков відреагував на перемогу Бенфіки над Аяксом у Лізі чемпіонів

Георгий опубликовал пост в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков поделился эмоциями после победы «орлов» над Аяксом (2:0) в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Наконец-то. Еще живы! Продолжаем», – написал Судаков.

Победа над «Аяксом» стала для «Бенфики» первой в этом сезоне в общем этапе Лиги чемпионов. Предыдущие 4 матча турнира команда Жозе Моуриньо проиграла.

Бенфика Аякс Лига чемпионов Георгий Судаков
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
