ФОТО. Назван лучший игрок в матче Челси и Барселоны. Оценки игроков

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Лондонский Челси дома нанес болезненное поражение испанской Барселоне (3:0)

Защитник Челси Марк Кукурелья (7.5) получил награду от УЕФА, хотя не у него самая высокая оценка.

По данным WhoScored, лучше всех сыграл хавбек синих Эстевао Виллиан, автор второго гола в матче (оценка 8.0).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0

Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Делап, 73

Оценки за матч от WhoScored

ФОТО. Марк Кукурелья получил награду от УЕФА