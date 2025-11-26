Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Назван лучший игрок в матче Челси и Барселоны. Оценки игроков
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 01:57 | Обновлено 26 ноября 2025, 02:03
Марк Кукурелья получил награду от УЕФА, хотя у него самая высокая оценка

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Лондонский Челси дома нанес болезненное поражение испанской Барселоне (3:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Защитник Челси Марк Кукурелья (7.5) получил награду от УЕФА, хотя не у него самая высокая оценка.

По данным WhoScored, лучше всех сыграл хавбек синих Эстевао Виллиан, автор второго гола в матче (оценка 8.0).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0

Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Делап, 73

Оценки за матч от WhoScored

ФОТО. Марк Кукурелья получил награду от УЕФА

Боруссия Д – Вильярреал – 4:0. Субмарина на дне. Видео голов и обзор
Король удалений: защитник Барсы – второй в топ-лигах по красным
Гвардиола признал свои ошибки после 0:2 от Байера
Барселона Челси Лига чемпионов Челси - Барселона лучший игрок фото Марк Кукурелья Эстевао Виллиан WhoScored оценки
Николай Степанов Sport.ua
