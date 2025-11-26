ФОТО. Назван лучший игрок в матче Челси и Барселоны. Оценки игроков
Марк Кукурелья получил награду от УЕФА, хотя у него самая высокая оценка
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Лондонский Челси дома нанес болезненное поражение испанской Барселоне (3:0)
Защитник Челси Марк Кукурелья (7.5) получил награду от УЕФА, хотя не у него самая высокая оценка.
По данным WhoScored, лучше всех сыграл хавбек синих Эстевао Виллиан, автор второго гола в матче (оценка 8.0).
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 25 ноября
22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0
Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Делап, 73
Оценки за матч от WhoScored
ФОТО. Марк Кукурелья получил награду от УЕФА
