Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марсель – Ньюкасл – 2:1. Камбэк и дубль Обомеянга. Видео голов, обзор матча
Лига Чемпионов
Марсель
25.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Ньюкасл
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 00:46 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:47
Марсель – Ньюкасл – 2:1. Камбэк и дубль Обомеянга. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Во вторник, 25 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов между французским «Марселем» и английским «Ньюкаслом».

Встреча прошла на легендарном стадионе в Марселе – «Велодром».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля первыми пропустили и даже проиграли первый тайм, но после перерыва им удалось совершить камбэк.

Ключевой фигурой переломного момента стал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил два мяча и помог «Марселю» обыграть соперника со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября

«Марсель» – «Ньюкасл» – 2:1

Голы: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6

Видео голов и обзор матча:

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), асcист Тимоти Веа.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), асcист Дариль Баколя.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
