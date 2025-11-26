Марсель – Ньюкасл – 2:1. Камбэк и дубль Обомеянга. Видео голов, обзор матча

Во вторник, 25 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов между французским «Марселем» и английским «Ньюкаслом».

Встреча прошла на легендарном стадионе в Марселе – «Велодром».

Хозяева поля первыми пропустили и даже проиграли первый тайм, но после перерыва им удалось совершить камбэк.

Ключевой фигурой переломного момента стал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил два мяча и помог «Марселю» обыграть соперника со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября

«Марсель» – «Ньюкасл» – 2:1

Голы: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6

Видео голов и обзор матча: