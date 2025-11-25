Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 22:22 |
195
0

Челси – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча пятого тура Лиги чемпионов 2025/26

25 ноября 2025, 22:22 |
195
0
Челси – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Челси и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Челси – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Третий все же засчитали. Автогол: как Челси таки забил Барселоне
ФОТО. В УЕФА показали, как выглядит зимний мяч Лиги чемпионов
Моуринью снова победил Аякс в ЛЧ. До рекорда осталось две победы
Челси Барселона Челси - Барселона Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия Дортмунд – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 25 ноября 2025, 20:21 0
Боруссия Дортмунд – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25 ноября 2025, 18:36 10
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду

Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25.11.2025, 08:47
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25.11.2025, 08:43
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25.11.2025, 15:05
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
24.11.2025, 04:30 10
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
24.11.2025, 00:32
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02 1
Бокс
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем