Лига чемпионов25 ноября 2025, 22:22 |
Челси – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча пятого тура Лиги чемпионов 2025/26
25 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Челси и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября
Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Челси – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
