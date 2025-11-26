Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСЖ
26.11.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 00:07
ПСЖ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пятого тура Лиги чемпионов состоится в среду, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 26 ноября состоится матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм».

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров подопечные Луиса Энрике набрали девять баллов и разместились на седьмом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» занимает 12-е место, имея в своем активе восемь очков.

В предыдущем матче Лиги чемпионов ПСЖ потерпел поражение в противостоянии с немецкой «Баварией» (1:2), а английский клуб разгромил «Копенгаген» из Дании со счетом 4:0.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.39 для ПСЖ и 8.40 для Тоттенхэма. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
