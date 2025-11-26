ПСЖ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пятого тура Лиги чемпионов состоится в среду, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени
В среду, 26 ноября состоится матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм».
Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
После четырех туров подопечные Луиса Энрике набрали девять баллов и разместились на седьмом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» занимает 12-е место, имея в своем активе восемь очков.
В предыдущем матче Лиги чемпионов ПСЖ потерпел поражение в противостоянии с немецкой «Баварией» (1:2), а английский клуб разгромил «Копенгаген» из Дании со счетом 4:0.
