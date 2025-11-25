Лига чемпионов25 ноября 2025, 20:31 |
211
0
Аякс – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
25 ноября 2025, 20:31 |
211
0
Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой».
Игра проходит на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября
Аякс – Бенфика – 0:1
Гол: Даль, 6
ГОЛ, 0:1! Самуэль Даль, 6 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2025, 22:25 4
Виталий Миколенко покинет Эвертон
Футбол | 25 ноября 2025, 20:01 1
Забитым мячом на 6-й минуте отличился Самуэль Даль
Футбол | 25.11.2025, 15:05
Футбол | 25.11.2025, 18:36
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Комментарии 0
Популярные новости
24.11.2025, 06:32 1
23.11.2025, 17:44 22
24.11.2025, 04:30 10
24.11.2025, 07:57
24.11.2025, 10:29 23
24.11.2025, 01:02 1
24.11.2025, 07:32 2
24.11.2025, 06:02