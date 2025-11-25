Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой».

Игра проходит на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Аякс – Бенфика – 0:1

Гол: Даль, 6

