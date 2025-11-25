Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 20:31 |
211
0

Аякс – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

25 ноября 2025, 20:31 |
211
0
Аякс – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой».

Игра проходит на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Аякс – Бенфика – 0:1

Гол: Даль, 6

ГОЛ, 0:1! Самуэль Даль, 6 мин.

По теме:
Главный матч дня. Известны стартовые составы на игру Челси – Барселона.
ХИТ Киев – Пальма Футзал – 2:2. ЛЧ по футзалу. Видео голов и обзор
Олимпиакос – Реал. Яремчук vs Лунин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика Аякс Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков видео голов и обзор Самуэль Даль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Футбол | 24 ноября 2025, 22:25 4
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб

Виталий Миколенко покинет Эвертон

ВИДЕО. Судаков поучавствовал. Бенфика быстро забила Аяксу
Футбол | 25 ноября 2025, 20:01 1
ВИДЕО. Судаков поучавствовал. Бенфика быстро забила Аяксу
ВИДЕО. Судаков поучавствовал. Бенфика быстро забила Аяксу

Забитым мячом на 6-й минуте отличился Самуэль Даль

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25.11.2025, 15:05
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25.11.2025, 18:36
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
24.11.2025, 04:30 10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 23
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02 1
Бокс
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем