Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «От тут босс». Реал принял решение о будущем Хаби Алонсо
Испания
25 ноября 2025, 17:49 |
284
0

«От тут босс». Реал принял решение о будущем Хаби Алонсо

Работа наставника вне опасности

25 ноября 2025, 17:49 |
284
0
«От тут босс». Реал принял решение о будущем Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанского ресурса Marca, руководство Реала не очень довольно последними результатами команды, однако все еще считает Хаби Алонсо идеальным наставником для команды

Источник в менеджмент клуба заявил: «Хаби – босс этой команды».

Реал поддержал Алонсо в конфликте с Винисиусом Жуниором, а также поддерживает все тактические решения и глобальные перестановки после ухода Карло Анчелотти.

На этот момент работе специалиста ничего не угрожает.

Несмотря на два ничейных результата кряду в Ла Лиге, мадридская команда лидирует, опережая Барселону на один пункт.

По теме:
Прогнозы на 5-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Два футбольных вечера. 5-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
Реал возвращает в команду топ-таланта. Игроку уже сообщили
Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 17:08 1
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо

Главный тренер киевлян «даже близко не думает об отставке»

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 08:47 3
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25.11.2025, 08:43
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Футбол | 25.11.2025, 16:36
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Футбол | 25.11.2025, 10:46
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
24.11.2025, 00:32
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 76
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем