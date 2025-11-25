«От тут босс». Реал принял решение о будущем Хаби Алонсо

По информации испанского ресурса Marca, руководство Реала не очень довольно последними результатами команды, однако все еще считает Хаби Алонсо идеальным наставником для команды

Источник в менеджмент клуба заявил: «Хаби – босс этой команды».

Реал поддержал Алонсо в конфликте с Винисиусом Жуниором, а также поддерживает все тактические решения и глобальные перестановки после ухода Карло Анчелотти.

На этот момент работе специалиста ничего не угрожает.

Несмотря на два ничейных результата кряду в Ла Лиге, мадридская команда лидирует, опережая Барселону на один пункт.