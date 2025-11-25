«От тут босс». Реал принял решение о будущем Хаби Алонсо
Работа наставника вне опасности
По информации испанского ресурса Marca, руководство Реала не очень довольно последними результатами команды, однако все еще считает Хаби Алонсо идеальным наставником для команды
Источник в менеджмент клуба заявил: «Хаби – босс этой команды».
Реал поддержал Алонсо в конфликте с Винисиусом Жуниором, а также поддерживает все тактические решения и глобальные перестановки после ухода Карло Анчелотти.
На этот момент работе специалиста ничего не угрожает.
Несмотря на два ничейных результата кряду в Ла Лиге, мадридская команда лидирует, опережая Барселону на один пункт.
