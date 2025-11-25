Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Словацкая бригада арбитров будет работать на матче Шемрок Роверс – Шахтер
Лига конференций
25 ноября 2025, 14:19 |
Поединок четвертого тура рассудит 37-летний Филип Глова

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Глова

В пятницу, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся ирландский «Шемрок Роверс» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Tallaght Stadium» в Дублине, встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

УЕФА сообщил на своем официальном сайте о назначении на этот поединок словацкой бригады арбитров, которую возглавит Филип Глова. Помогать ему будут Даниэль Полачек и Петер Беднар.

Четвертым рефери назначен Балинт Кишш. За систему VAR будут отвечать Петр Ласик и Лукаш Кужма.

После трех туров подопечные Арды Турана набрали шесть баллов и разместились на десятой позиции в турнирной таблице. В предыдущем матче Лиги конференций «горняки» одолели исландский «Брейдаблик» (2:0).

«Шемрок Роверс» занимает 31-е место, имея в своем активе один пункт. В поединке третьего тура ирландский клуб потерпел поражение от «Дриты» из Косово (0:1).

УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на матче Омония – Динамо
Динамо отправилось на матч ЛК с Омонией. Один день клуб проведет в Люблине
Легендарный француз может возглавить Реал вместо Хаби Алонсо
Лига конференций Шемрок Роверс Шахтер Донецк
Николай Тытюк Источник: УЕФА
