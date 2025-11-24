Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 ноября 2025, 22:19 | Обновлено 24 ноября 2025, 22:21
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

24 ноября в 22:00 проходит последний поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон» на домашней арене «Олд Траффорд» в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок.

Манчестер Юнайтед идет на 10-й позиции (18 очков), а Эвертон занимает 13-ю позицию (15 пунктов).

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Видео голов и обзор (обновляется)

