Манчестер Юнайтед – Эвертон. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии
24 ноября в 22:00 проходит последний поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон» на домашней арене «Олд Траффорд» в Манчестере.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок.
Манчестер Юнайтед идет на 10-й позиции (18 очков), а Эвертон занимает 13-ю позицию (15 пунктов).
