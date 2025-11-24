Вернидуб не захотел тренировать клуб через политические причины

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб активно рассматривает варианты продолжения карьеры и находится в поиске нового клуба.

Как сообщает TaToTaкe, недавно к специалисту обратился один из клубов венгерского первенства, однако Вернидуб отказал. Главной причиной стали политические и социальные обстоятельства.

Ранее тренер также вел переговоры с болгарским «Лудогорцем», что сам Юрий Николаевич подтвердил.

Последним место работы Вернидуба был «Кривбасс», который он покинул летом 2025 года.

