24 ноября 2025, 18:48 | Обновлено 24 ноября 2025, 19:01
Вернидуб не захотел тренировать клуб через политические причины

Тренеру поступило предложение из Венгрии

Вернидуб не захотел тренировать клуб через политические причины
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб активно рассматривает варианты продолжения карьеры и находится в поиске нового клуба.

Как сообщает TaToTaкe, недавно к специалисту обратился один из клубов венгерского первенства, однако Вернидуб отказал. Главной причиной стали политические и социальные обстоятельства.

Ранее тренер также вел переговоры с болгарским «Лудогорцем», что сам Юрий Николаевич подтвердил.

Последним место работы Вернидуба был «Кривбасс», который он покинул летом 2025 года.

Ранее Бакари Конате прокомментировал ничью за «Вересом».

