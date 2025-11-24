Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Месси открыл счет для Интер Мйами в четвертьфинале MLS
Major League Soccer
24 ноября 2025, 01:08 | Обновлено 24 ноября 2025, 01:37
ВИДЕО. Месси открыл счет для Интер Мйами в четвертьфинале MLS

На 19-й минуте гол в ворота Цинциннати забил знаменитый аргентинский форвард

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вечером 22 ноября проходит матч 1/4 финала MLS.

Цинциннати принимает Интер Майами на домашней арене QL Stadium.

На 19-й минуте счет для гостей открыл знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси.

ГОЛ! 0:1. Лионель Месси, 19 мин

Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Дубль Жиру. Лилль и Париж устроили фейервейк голов во Франции
ВИДЕО. Мбаппе отдал на Джуда: как Эльче и Реал после 80-й забили по голу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
