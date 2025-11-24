Major League Soccer24 ноября 2025, 01:08 | Обновлено 24 ноября 2025, 01:37
ВИДЕО. Месси открыл счет для Интер Мйами в четвертьфинале MLS
На 19-й минуте гол в ворота Цинциннати забил знаменитый аргентинский форвард
24 ноября 2025, 01:08 | Обновлено 24 ноября 2025, 01:37
Вечером 22 ноября проходит матч 1/4 финала MLS.
Цинциннати принимает Интер Майами на домашней арене QL Stadium.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 19-й минуте счет для гостей открыл знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси.
ГОЛ! 0:1. Лионель Месси, 19 мин
LIONEL MESSI LOVES A BIG GAME. ✨— Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025
What a move to open the scoring! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/l0L3miaYYZ
