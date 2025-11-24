Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеоообзор матча 1/4 финала плей-офф MLS 2025
В ночь на 23 ноября проходит матч 1/4 финала плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025 между командами Цинциннати и Интер Майами.
Коллективы играют на арене TQL Стэдиум. Время начала встречи – 00:00 по Киеву.
MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала
Цинциннати – Интер Майами – 0:3 (матч продолжается)
Голы: Месси, 19, Сильветти, 57, Альенде, 62
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Месси, 19 мин.
LIONEL MESSI LOVES A BIG GAME. ✨— Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025
What a move to open the scoring! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/l0L3miaYYZ
ГОЛ! 0:2 Сильветти, 57 мин.
Advantage doubled for @InterMiamiCF! ⚡️— Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025
Perfect set-up from Messi, brilliant finish from Silvetti. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/YRKDSR1nU0
ГОЛ! 0:3 Альенде, 62 мин.
THREE FOR MIAMI. 😮— Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025
Messi to Allende & @InterMiamiCF are cruising. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/q58eAK70aP
