Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Major League Soccer
24 ноября 2025, 01:43 |
491
0

Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеоообзор матча 1/4 финала плей-офф MLS 2025

24 ноября 2025, 01:43 |
491
0
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 23 ноября проходит матч 1/4 финала плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025 между командами Цинциннати и Интер Майами.

Коллективы играют на арене TQL Стэдиум. Время начала встречи – 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Цинциннати – Интер Майами – 0:3 (матч продолжается)

Голы: Месси, 19, Сильветти, 57, Альенде, 62

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Месси, 19 мин.

ГОЛ! 0:2 Сильветти, 57 мин.

ГОЛ! 0:3 Альенде, 62 мин.

По теме:
Гол и три ассиста Месси. Интер Майами с разгромом вышел в 1/4 финала MLS
ВИДЕО. Месси открыл счет для Интер Мйами в четвертьфинале MLS
ВИДЕО. Дубль Жиру. Лилль и Париж устроили фейервейк голов во Франции
Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS) Интер Майами Лионель Месси видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?
Футбол | 24 ноября 2025, 01:32 0
ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?
ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?

Бывшие футболисты посетили баню

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 56
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23.11.2025, 08:33
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
Футбол | 23.11.2025, 21:35
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Футбол | 23.11.2025, 06:35
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 186
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47
Биатлон
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем