Арсенал – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 ноября 2025, 19:23 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:32
Смотрите видеообзор поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Микель Артета и Томас Франк рассчитывают взять три очка.

Арсенал лидирует в турнире (26 очков), Тоттенхэм идет на 8-й позиции (18 пунктов).

Канониры вышли вперед на 36 минуте. Леандро Троссард открыл счет для хозяев (1:0).

Арсенал забил второй гол на 41-й минуте. Эберечи Эзе удвоил преимущество канониров (2:0).

По теме:
ВИДЕО. Ришарлисон забил гол с центра поля. Шпоры отыграли один мяч
ВИДЕО. Дубль Эзе. Перевес Арсенала над Тоттенхэм доведен до разгромного
ВИДЕО. Эберечи Эзе удвоил перевес канониров. Шпоры провалились
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм видео голов и обзор Эберечи Эзе Леандро Троссард
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
