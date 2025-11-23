Арсенал – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги
23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.
Наставники Микель Артета и Томас Франк рассчитывают взять три очка.
Арсенал лидирует в турнире (26 очков), Тоттенхэм идет на 8-й позиции (18 пунктов).
Канониры вышли вперед на 36 минуте. Леандро Троссард открыл счет для хозяев (1:0).
Арсенал забил второй гол на 41-й минуте. Эберечи Эзе удвоил преимущество канониров (2:0).
