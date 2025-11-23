Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм лишь 1 раз победил Арсенал за последние 32 матча на Эмирейтс
23 ноября 2025, 18:52 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:59
Тоттенхэм лишь 1 раз победил Арсенал за последние 32 матча на Эмирейтс

Дерби Северного Лондона поражает неудачной статистикой для шпор

Тоттенхэм лишь 1 раз победил Арсенал за последние 32 матча на Эмирейтс
Getty Images/Global Images Ukraine

В дерби Северного Лондона «Тоттенхэм» лишь 1 раз победил «Арсенал» на «Эмирейтс» за последние 32 матча – эта поразительная серия продолжается уже много лет.

История противостояний – на стороне «Арсенала». «Канониры» имеют победную серию над «Шпорами» – три виктории подряд – и не проигрывают в 6 последних очных дуэлях – 5 побед и 1 ничья.

На своем поле в АПЛ «Арсенал» уступил «Тоттенхэму» лишь 1 раз за 32 поединка (19 побед, 12 ничьих, 1 поражение), причем забивал минимум два мяча в каждом из последних 8 дерби.

Поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги состоится 23 ноября в 18:30. На лондонском «Эмирейтс» команда Микеля Артеты принимает коллектив Томаса Франка. «Арсенал» подходит к матчу лидером турнирной таблицы (26 очков), а «Тоттенхэм» занимает 8-ю позицию (18 очков).

ВИДЕО. Ришарлисон забил гол с центра поля. Шпоры отыграли один мяч
ВИДЕО. Дубль Эзе. Перевес Арсенала над Тоттенхэмом доведен до разгромного
Арсенал – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм Эмирейтс статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Андрій Ковальов
А. Побачив нижче відповідь. Мабуть, новину писав зовсім молодий хлопчик, який не чув про стадіон Хайбері, який до Емірейтс був домашньою ареною Арсеналу
Ответить
0
Андрій Ковальов
Щось не те пишете. Емірейтс відкрився в 2006 році. Як вони могли там зіграти 32 матчі? Хіба кожні два роки  Арсенал на Кубок гравзі шпорами  на своєму полі, що навряд чи.
Ответить
0
