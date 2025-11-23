Тоттенхэм лишь 1 раз победил Арсенал за последние 32 матча на Эмирейтс
Дерби Северного Лондона поражает неудачной статистикой для шпор
В дерби Северного Лондона «Тоттенхэм» лишь 1 раз победил «Арсенал» на «Эмирейтс» за последние 32 матча – эта поразительная серия продолжается уже много лет.
История противостояний – на стороне «Арсенала». «Канониры» имеют победную серию над «Шпорами» – три виктории подряд – и не проигрывают в 6 последних очных дуэлях – 5 побед и 1 ничья.
На своем поле в АПЛ «Арсенал» уступил «Тоттенхэму» лишь 1 раз за 32 поединка (19 побед, 12 ничьих, 1 поражение), причем забивал минимум два мяча в каждом из последних 8 дерби.
Поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги состоится 23 ноября в 18:30. На лондонском «Эмирейтс» команда Микеля Артеты принимает коллектив Томаса Франка. «Арсенал» подходит к матчу лидером турнирной таблицы (26 очков), а «Тоттенхэм» занимает 8-ю позицию (18 очков).
Arsenal have lost just 𝗢𝗡𝗘 of their last 32 Premier League home games against Tottenham 🔴😳 pic.twitter.com/GOEnKTW59m— LiveScore (@livescore) November 20, 2025
