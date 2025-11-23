Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Рух – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ

Рух – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Рух

23 ноября в 18:00 начался матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч между «Рухом» и «Кудровкой» проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Осауленко из Киевской области.

На 14-й минуте счет в матче открыл Клайвер, замкнувший прострел Романа с правого фланга.

УПЛ. 13-й тур, 23 ноября

Рух – Кудровка – 1:0 (обновляется)

Голы: Клайвер, 14

Видео голов:

По теме:
ФОТО. Ванат посвятил гол партнеру, который перенес операцию
Пробой – Левый Берег– 0:2. Забивали бразильцы. Видео голов и обзор матча
ВОЛЫНЕЦ: «Очко тоже нужно заслужить»
видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Кудровка Рух - Кудровка
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Spaceman
Це прикол якийсь?
