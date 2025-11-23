Украина. Премьер лига23 ноября 2025, 18:27 |
231
1
Рух – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ
23 ноября в 18:00 начался матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч между «Рухом» и «Кудровкой» проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Осауленко из Киевской области.
На 14-й минуте счет в матче открыл Клайвер, замкнувший прострел Романа с правого фланга.
УПЛ. 13-й тур, 23 ноября
Рух – Кудровка – 1:0 (обновляется)
Голы: Клайвер, 14
Видео голов:
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Це прикол якийсь?
