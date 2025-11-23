Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 ноября 2025, 18:15 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:16
Бетис – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

23 ноября в 17:15 начался матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Бетис» и «Жирона».

Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.

В стартовом составе гостей вышли два украинских нападающих – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября

«Бетис» – «Жирона» – 0:0 (обновляется)

ГОЛ! 0:1, Ванат, 20 мин.

Рух – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Пробой – Левый Берег– 0:2. Забивали бразильцы. Видео голов и обзор матча
Ванат сравнялся с Яремчуком по количеству голов в Ла Лиге
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
