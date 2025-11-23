Испания23 ноября 2025, 18:15 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:16
847
0
Бетис – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
23 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги
23 ноября 2025, 18:15 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:16
847
0
23 ноября в 17:15 начался матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Бетис» и «Жирона».
Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.
В стартовом составе гостей вышли два украинских нападающих – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября
«Бетис» – «Жирона» – 0:0 (обновляется)ГОЛ! 0:1, Ванат, 20 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2025, 17:08 0
Александр Гвоздик присутствует в президентской ложе на матче «Полесье»
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 49
Суркис не планирует отправлять тренера в отставку
Авто/мото | 23.11.2025, 11:55
Футбол | 23.11.2025, 06:48
Футбол | 22.11.2025, 23:48
Комментарии 0
Популярные новости
22.11.2025, 08:09 12
22.11.2025, 05:42
22.11.2025, 07:24 6
22.11.2025, 01:02
23.11.2025, 09:11 5
23.11.2025, 11:35 34
21.11.2025, 17:30 21
22.11.2025, 08:38 3