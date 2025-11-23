Бетис – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 ноября в 17:15 начался матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Бетис» и «Жирона».

Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.

В стартовом составе гостей вышли два украинских нападающих – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября

«Бетис» – «Жирона» – 0:0 (обновляется)

ГОЛ! 0:1, Ванат, 20 мин.