Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 16:29
0

ВИДЕО. Лидер Кривбасса поддержал команду вместе с ультрасом

Егор Твердохлеб болел за партнеров в матче с «Вересом» на трибунах

ВИДЕО. Лидер Кривбасса поддержал команду вместе с ультрасом
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

24-летний нападающий криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб пришел поддержать своих партнеров на трибуны в домашнем матче УПЛ против «Вереса».

Из-за перебора желтых карточек Егор не смог принять участие в поединке, однако он нашел выход из ситуации: вместе с ультрас нападающий болел за команду и скандировал кричалки.

Поддержки фанатов и Твердохлеба оказалось недостаточно – «Кривбасс» упустил позитивный результат по ходу матча и сыграл вничью с «Вересом» (2:2).

ВИДЕО. Лидер Кривбасса поддержал команду вместе с ультрасом

