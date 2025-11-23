ВИДЕО. Лидер Кривбасса поддержал команду вместе с ультрасом
Егор Твердохлеб болел за партнеров в матче с «Вересом» на трибунах
24-летний нападающий криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб пришел поддержать своих партнеров на трибуны в домашнем матче УПЛ против «Вереса».
Из-за перебора желтых карточек Егор не смог принять участие в поединке, однако он нашел выход из ситуации: вместе с ультрас нападающий болел за команду и скандировал кричалки.
Поддержки фанатов и Твердохлеба оказалось недостаточно – «Кривбасс» упустил позитивный результат по ходу матча и сыграл вничью с «Вересом» (2:2).
