24-летний нападающий криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб пришел поддержать своих партнеров на трибуны в домашнем матче УПЛ против «Вереса».

Из-за перебора желтых карточек Егор не смог принять участие в поединке, однако он нашел выход из ситуации: вместе с ультрас нападающий болел за команду и скандировал кричалки.

Поддержки фанатов и Твердохлеба оказалось недостаточно – «Кривбасс» упустил позитивный результат по ходу матча и сыграл вничью с «Вересом» (2:2).

ВИДЕО. Лидер Кривбасса поддержал команду вместе с ультрасом