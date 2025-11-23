Украина. Премьер лига23 ноября 2025, 15:43 |
Полесье – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
23 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ
23 ноября в 15:30 стартовал матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Эпицентр».
Матч проходит на «Центральном стадионе» в Житомире. Главный судья – Денис Шурман.
Перед стартом матча «Полесье» находится на третьем месте (24 балла), «Эпицентр» – 13-й (9 очков).
Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 23 ноября
«Полесье» – «Эпицентр» – 0:0 (обновляется)
