Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 15:43
Полесье – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ

Полесье – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

23 ноября в 15:30 стартовал матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Эпицентр».

Матч проходит на «Центральном стадионе» в Житомире. Главный судья – Денис Шурман.

Перед стартом матча «Полесье» находится на третьем месте (24 балла), «Эпицентр» – 13-й (9 очков).

Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 23 ноября

«Полесье» – «Эпицентр» – 0:0 (обновляется)

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Полесье - Эпицентр видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
