Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ван Леувен объяснил, чего Кривбасс дал Вересу сотворить камбек в матче УПЛ
Премьер-лига
Кривбасс
23.11.2025 13:00 – FT 2 : 2
Верес
Украина. Премьер лига
Ван Леувен объяснил, чего Кривбасс дал Вересу сотворить камбек в матче УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Кривбасс. Патрик Ван Леувен

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик Ван Леувен поделился эмоциями после безумного матча своей команды против ровенского Вереса (2:2) в 13 туре УПЛ.

- Патрик, для нашей команды начало матча получилось удачным. Задерака открыл счет, а в конце первого тайма мы увидели дебютный гол Конате. Прокомментируйте эти эпизоды.

- Что касается первого тайма, то мы забили два хороших гола. Думаю, что создали еще несколько моментов, чтобы забить третий и четвертый мяч. Также должен отметить, что Маханьков выручил свою команду в одной-двух ситуациях очень хорошими сэйвами, которые могли изменить ход первого тайма. Но мы играли хорошо, контролировали мяч и создавали много шансов. Должны быть точнее в завершении атак, в моментах на флангах, где Мендоза за счет скорости убегал, где Максим Задерака выходил один на один с вратарем. Это должны быть голы.

– Во втором тайме мы пропустили два гола. По сравнению с первой половиной, можем ли сказать, что потеряли концентрацию? Каково ваше мнение?

– Я считаю, что мы не потеряли концентрацию, а потеряли дисциплину в тех двух эпизодах, когда пропустили. Во время первого гола были слишком вовлечены в атаку всем левым флангом, и там образовалась свободная зона. Мы создали сложную ситуацию для трех других защитников – и все же, думаю, они должны были действовать разумнее: закрывать все зоны, чтобы не пропустить.

Второй гол – это эпизод, о котором мы говорили в перерыве: когда соперник двигается вперед с мячом. Мы должны встречать его, сбивать темп атаки или заставлять отдать передачу. В этом эпизоде ​​дали сопернику возможность пробить по воротам.

Думаю, мы хорошо подготовились к этой команде. Особенно это было видно в первом тайме, когда мы контролировали игру и должны были забивать больше. Но в итоге пропустили два гола. Возможно, это недостаток опыта. После перерыва тоже были моменты, но их было недостаточно, чтобы выиграть этот поединок.

На следующей неделе уже вернется Твердохлеб, и мы будем готовиться к «Шахтеру». Также я счастлив, что смог предоставить сегодня шанс молодым игрокам, чтобы они получили бесценный опыт: Майя, Шевченко, Каменскому, – сказал коуч.

По теме:
Рух – Кудровка – 4:2. Голевая перестрелка во Львове. Видео голов и обзор
Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку
Игрок Оболони: «Мы этот счет не заслужили»
Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига пресс-конференция Кривбасс - Верес чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
