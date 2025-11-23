Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 ноября, состоится поединок «Бетиса» и «Жироны» в 13-м туре Ла Лиги.

Матч будет проведен на «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.

Начнется поединок в 17:15 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Бетис» пока пятый (20 очков), а «Жирона» – 18-я (10 баллов).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

