Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября матч 13-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 23 ноября, состоится поединок «Бетиса» и «Жироны» в 13-м туре Ла Лиги.
Матч будет проведен на «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начнется поединок в 17:15 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Бетис» пока пятый (20 очков), а «Жирона» – 18-я (10 баллов).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бетис – ЖиронаСмотреть трансляцию
