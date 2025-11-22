Барселона – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 ноября в рамках 13 тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Атлетик» Бильбао.

Поединок принимает «Камп Ноу» в Барселоне. Это первая игра на этом стадионе с момента реконструкции.

Ла Лига. 13-й тур

Барселона – Атлетик Бильбао – 3:0

Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, Фермин Лопес, 48