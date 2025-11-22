Барселона – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
22 ноября 2025, 18:47 |
326
0

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

22 ноября в рамках 13 тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Атлетик» Бильбао.

Поединок принимает «Камп Ноу» в Барселоне. Это первая игра на этом стадионе с момента реконструкции.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Ла Лига. 13-й тур

Барселона – Атлетик Бильбао – 3:0

Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, Фермин Лопес, 48

Барселона Барселона - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Роберт Левандовски Фермин Лопес Ферран Торрес Атлетик Бильбао
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 0
