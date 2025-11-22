Испания22 ноября 2025, 18:47 |
326
0
Барселона – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Испании
22 ноября 2025, 18:47 |
326
0
22 ноября в рамках 13 тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Атлетик» Бильбао.
Поединок принимает «Камп Ноу» в Барселоне. Это первая игра на этом стадионе с момента реконструкции.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Ла Лига. 13-й тур
Барселона – Атлетик Бильбао – 3:0
Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, Фермин Лопес, 48
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2025, 16:48 0
Вингер вернется к тренировкам через 2 недели. В лучшем случае
Футбол | 21 ноября 2025, 19:01 10
Стефан Петтерссон сообщил УАФ о возможности проведения поединка в Швеции
Футбол | 22.11.2025, 15:59
Футбол | 22.11.2025, 08:09
Футбол | 21.11.2025, 19:59
Комментарии 0
Популярные новости
21.11.2025, 04:15 3
20.11.2025, 16:15 7
22.11.2025, 09:00 4
21.11.2025, 08:24 5
21.11.2025, 07:01 4
20.11.2025, 20:40 8
20.11.2025, 20:02 1
21.11.2025, 12:23 10