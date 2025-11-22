Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 16:25 |
Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

22 ноября 2025, 16:25 |
Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи является Андрей Коваленко из Полтавы.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 22 ноября
Колос – Динамо Киев – 2:0
Голы: Климчук, 9, 37

ГОЛ, 1:0! Юрий Климчук, 9 мин.

ГОЛ, 2:0! Юрий Климчук, 37 мин.

Видеотрансляция матча

Колос – Динамо Киев
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
