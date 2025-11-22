Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
В субботу, 22 ноября 2025 года, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо».
Игра проходит на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область.
Главным арбитром встречи является Андрей Коваленко из Полтавы.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 22 ноября
Колос – Динамо Киев – 2:0
Голы: Климчук, 9, 37
ГОЛ, 1:0! Юрий Климчук, 9 мин.
ГОЛ, 2:0! Юрий Климчук, 37 мин.
Видеотрансляция матча
