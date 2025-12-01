«Это не реально». Легенда вынес вердикт Динамо после последних неудач

Легендарный защитник «Динамо» Олег Кузнецов не верит в то, что киевлянам удастся отыграть 10 очков отставания у лидера чемпионата «Шахтера».

«Преимущество – 10 очков. Такой гандикап, даже учитывая непредсказуемость нашего чемпионата, отыграть будет нереально. Хотя это не другие команды прибавили в мастерстве, а «Динамо» и «Шахтер» притормозили», – отметил Кузнецов.

