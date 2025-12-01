Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это не реально». Легенда вынес вердикт Динамо после последних неудач
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 03:22 |
102
0

«Это не реально». Легенда вынес вердикт Динамо после последних неудач

Олег Кузнецов не верит, что киевляне смогут отыграть 10 очков отставания у «Шахтера»

01 декабря 2025, 03:22 |
102
0
«Это не реально». Легенда вынес вердикт Динамо после последних неудач
ФК Динамо. Олег Кузнецов

Легендарный защитник «Динамо» Олег Кузнецов не верит в то, что киевлянам удастся отыграть 10 очков отставания у лидера чемпионата «Шахтера».

«Преимущество – 10 очков. Такой гандикап, даже учитывая непредсказуемость нашего чемпионата, отыграть будет нереально. Хотя это не другие команды прибавили в мастерстве, а «Динамо» и «Шахтер» притормозили», – отметил Кузнецов.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Полтава
Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денис Бойко отреагировал на назначение Игоря Костюка тренером Динамо
Динамо Киев Александр Шовковский Олег Кузнецов (футбол) Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Футбол | 30 ноября 2025, 23:58 11
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала

«Галактикос» не смогли победить в третьем подряд матче чемпионата

Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Футбол | 30 ноября 2025, 08:29 4
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика

29 ноября орлы вместе с украинцами переиграли соперников со счетом 2:1

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Футбол | 30.11.2025, 12:12
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Хаби Алонсо заявил, что игрок не соответствует уровню Реала и должен уйти
Футбол | 01.12.2025, 02:02
Хаби Алонсо заявил, что игрок не соответствует уровню Реала и должен уйти
Хаби Алонсо заявил, что игрок не соответствует уровню Реала и должен уйти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 19
Футбол
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
30.11.2025, 19:42 19
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
29.11.2025, 08:15 15
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем