«Это не реально». Легенда вынес вердикт Динамо после последних неудач
Олег Кузнецов не верит, что киевляне смогут отыграть 10 очков отставания у «Шахтера»
Легендарный защитник «Динамо» Олег Кузнецов не верит в то, что киевлянам удастся отыграть 10 очков отставания у лидера чемпионата «Шахтера».
«Преимущество – 10 очков. Такой гандикап, даже учитывая непредсказуемость нашего чемпионата, отыграть будет нереально. Хотя это не другие команды прибавили в мастерстве, а «Динамо» и «Шахтер» притормозили», – отметил Кузнецов.
Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.
