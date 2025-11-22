Вернидуб подтвердил переговоры с титулованным клубом в Европе

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб подтвердил, что общался с представителями болгарского «Лудогорца» относительно возможного сотрудничества, однако отказался раскрывать все детали.

– Юрий Николаевич, насколько правдива информация, что у вас были переговоры с «Лудогорцем»?

– Разговаривали, да (с представителями болгарского клуба – прим). Но ведь вы сами знаете, что сейчас я не могу ничего конкретно сказать, нужно разрешение (от «Лудогорца» – прим). Когда что-нибудь будет, поговорим. Сейчас нет о чем, я нахожусь в Запорожье.

– За тренерской работой, после того, как покинули «Кривбасс», уже успели загрустить?

– Да. За работой загрустил, но... Надо потерпеть. Даст Бог, все будет хорошо, – рассказал Вернидуб.

Специалист возглавлял криворожский «Кривбасс» с 2022 по 2025 год. В прошлом сезоне «Кривбасс» под руководством Юрия Николаевича занял пятое место в турнирной таблице.

«Лудогорец» находится на третьей позиции в рейтинге самых титулованных команд Болгарии – команда имеет серию из 14 побед подряд в чемпионате, которая началась еще в сезоне 2011/12.