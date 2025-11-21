Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бензема забил в Саудовской Аравии. Аль-Иттихад застрял в середине таблице
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
21.11.2025 17:15 – FT 2 : 1
Аль-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
21 ноября 2025, 22:12 | Обновлено 21 ноября 2025, 22:13
Бензема забил в Саудовской Аравии. Аль-Иттихад застрял в середине таблице

Вечером 21 ноября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 21 ноября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Карим Бензема забил за Аль-Иттихад в матче против команды Аль-Рияд (2:1).

Лидеры: Аль-Наср (24 очка), Аль-Таавун (21), Аль-Хиляль (20), Аль-Ахли (19), Аль-Кадисия (17).

Чемпион сезона 2024/25 Аль-Иттихад застрял в середине таблице (14 очков, 7-е место).

Чемпионат Саудовской Аравии

9-й тур, 21 ноября

Аль-Иттихад – Аль-Рияд – 2:1

Голы: Бензема, 24, Аль-Хайбари, 42 (автогол) – Силла, 77

Аль-Холуд – Аль-Хазем – 1:2

Голы: Энрике, 3 – Моквана, 30, Аль-Сома, 37 (пен)

Аль-Ахли – Аль-Кадисия – 2:1

Голы: Галено, 6, Кессье, 66 – Аль-Салем, 64

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 8 8 0 0 26 - 4 23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 24
2 Аль-Таавун 8 7 0 1 23 - 12 23.11.25 19:30 Аль-Таавун - Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун 21
3 Аль-Хиляль 8 6 2 0 22 - 8 22.11.25 16:40 Аль-Хиляль - Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд 20
4 Аль-Ахли Джидда 9 5 4 0 12 - 6 19.12.25 15:45 Дамак - Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19
5 Аль-Кадaсиа 9 5 2 2 16 - 9 19.12.25 16:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа 17
6 Аль-Халидж 8 4 2 2 21 - 11 23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун 14
7 Аль-Иттихад 9 4 2 3 17 - 15 20.12.25 19:30 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад 14
8 Неом 8 4 1 3 12 - 13 23.11.25 19:30 Аль-Таавун - Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом 13
9 Аль-Фейха 8 3 2 3 9 - 10 22.11.25 16:25 Аль-Иттифак - Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха 11
10 Аль-Холуд 9 3 0 6 13 - 17 21.12.25 19:30 Аль-Халидж - Аль-Холуд21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма 9
11 Аль-Иттифак 8 2 3 3 10 - 16 22.11.25 16:25 Аль-Иттифак - Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак 9
12 Аль-Хазм 9 2 3 4 8 - 14 20.12.25 19:30 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм 9
13 Аль-Рияд 9 2 2 5 10 - 19 20.12.25 15:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд 8
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8 1 4 3 6 - 10 23.11.25 17:05 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд 7
15 Аль-Фатех 8 1 2 5 9 - 19 22.11.25 16:40 Аль-Хиляль - Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа 5
16 Аль-Ахдуд 8 1 1 6 8 - 17 23.11.25 17:05 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд 4
17 Дамак 8 0 4 4 8 - 17 22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак 4
18 Аль-Наджма 8 0 0 8 7 - 20 22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха 0
Полная таблица

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Мамаду Силла (Аль-Рияд).
73’
Мусса Диаби (Аль-Иттихад) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Автогол забил Mohammed Alkhaibari (Аль-Рияд).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
По теме:
Сенсационное поражение: Атлетик не устоял перед одним из аутсайдеров лиги
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил впервые за два месяца за границей
ВИДЕО. Украинец спас команду от поражения в матче с прямым конкурентом
