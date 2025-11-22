Карпаты – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стартовый свисток поединка 13-го тура Премьер-лиги прозвучал 22 ноября в 13:00 по Киеву
В субботу, 22 ноября, проходит матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925».
Команды играют на стадионе «Украина» во Львове. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени. Главным арбитром назначен Николай Балакин.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Карпаты» разместились на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Подопечные Младена Бартуловича набрали 17 баллов после 12-ти туров и занимают девятое место.
В предыдущем туре львовская команда одолела с минимальным счетом 1:0 криворожский «Кривбасс», а «Металлист 1925» потерпел поражение в противостоянии с луганской «Зарей» (1:3).
Украинская Премьер-лига, 13-й тур. 22 ноября
Карпаты – Металлист 1925 – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший игрок сборной Польши – о матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026
Коуч «сине-желтых» считает, что шансы команд примерно равны