Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 13:07 |
Карпаты – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Стартовый свисток поединка 13-го тура Премьер-лиги прозвучал 22 ноября в 13:00 по Киеву

Карпаты – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Карпаты Львов

В субботу, 22 ноября, проходит матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925».

Команды играют на стадионе «Украина» во Львове. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени. Главным арбитром назначен Николай Балакин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Карпаты» разместились на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Подопечные Младена Бартуловича набрали 17 баллов после 12-ти туров и занимают девятое место.

В предыдущем туре львовская команда одолела с минимальным счетом 1:0 криворожский «Кривбасс», а «Металлист 1925» потерпел поражение в противостоянии с луганской «Зарей» (1:3).

Украинская Премьер-лига, 13-й тур. 22 ноября

Карпаты Металлист 1925 0:0 (обновляется)

Видео голов:

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
