Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром

Вечером 20 ноября состоялись матчи 4-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.

18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бавария переиграла ПСЖ (3:1), Челси и Барселона разошлись миром (1:1).

Левен и Рома сыграли вничью (1:1), команда Атлетико на выезде разгромила Твенте (4:0).

В турнирной таблице лидируют: Барселона, Лион (по 10 очков), Вольфсбург, МЮ, Бавария (по 9), Челси (8), Реал, Ювентус (по 7).

Лига чемпионов по футболу среди женщин

4-й тур, 20 ноября 2025

Твенте (Нидерланды) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:4

Голы: Саррьеги, 29, Бартел, 41, Йенсен, 67, Яннуззи, 85

Левен (Бельгия) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Конейненберг, 71 (пен) – Винс, 18

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 1:3

Голы: Каршауи, 16 – Дальманн, 17, Таникава, 34, Дамнянович, 89

Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Карпентер, 16 – Пайор, 24

Турнирная таблица