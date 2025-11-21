Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром
Лига чемпионов
21 ноября 2025, 12:47 | Обновлено 21 ноября 2025, 13:03
130
0

Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром

Вечером 20 ноября состоялись матчи 4-го тура основного раунда женской ЛЧ

21 ноября 2025, 12:47 | Обновлено 21 ноября 2025, 13:03
130
0
Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 ноября состоялись матчи 4-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.

18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бавария переиграла ПСЖ (3:1), Челси и Барселона разошлись миром (1:1).

Левен и Рома сыграли вничью (1:1), команда Атлетико на выезде разгромила Твенте (4:0).

В турнирной таблице лидируют: Барселона, Лион (по 10 очков), Вольфсбург, МЮ, Бавария (по 9), Челси (8), Реал, Ювентус (по 7).

Лига чемпионов по футболу среди женщин

4-й тур, 20 ноября 2025

Твенте (Нидерланды) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:4

Голы: Саррьеги, 29, Бартел, 41, Йенсен, 67, Яннуззи, 85

Левен (Бельгия) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Конейненберг, 71 (пен) – Винс, 18

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 1:3

Голы: Каршауи, 16 – Дальманн, 17, Таникава, 34, Дамнянович, 89

Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Карпентер, 16 – Пайор, 24

Турнирная таблица

По теме:
Бавария хочет сохранить звезду сборной Германии, уменьшив зарплату
ВИДЕО. Скандальный экс-защитник Баварии появился на базе Барселоны
Арсенал против Тоттенхэма. Прогнозы на 12-й тур АПЛ 2025/26
Лига чемпионов по футболу среди женщин Бавария ПСЖ Челси Барселона Ауд-Хеверле Левен Рома Рим ПСЖ - Бавария Твенте Атлетико Мадрид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Футбол | 21 ноября 2025, 09:05 5
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение

Лондонский «Тоттенхэм» надеется переманить украинца

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20 ноября 2025, 14:43 15
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?

Вспомним все матчи украинской сборной против шведов

Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Футбол | 20.11.2025, 16:15
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 14:42
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Левандовски оценил шансы сборной Польши в потенциальном матче с Украиной
Футбол | 21.11.2025, 10:44
Левандовски оценил шансы сборной Польши в потенциальном матче с Украиной
Левандовски оценил шансы сборной Польши в потенциальном матче с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 16
Футбол
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем