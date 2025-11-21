Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 ноября 2025, 05:01 |
Арсенал против Тоттенхэма. Прогнозы на 12-й тур АПЛ 2025/26

С 22 по 24 ноября в чемпионате Англии состоятся поединки 12-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

🏆 С 22 по 24 ноября состоятся матчи 12-го тура АПЛ 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!

Расписание и прогнозы на 12-й тур АПЛ 2025/26:

  • 22.11. 14:30 Бернли – Челси
  • 22.11. 17:00 Борнмут – Вест Хэм
  • 22.11. 17:00 Брайтон – Брентфорд
  • 22.11. 17:00 Фулхэм – Сандерленд
  • 22.11. 17:00 Ливерпуль – Ноттингем Форест
  • 22.11. 17:00 Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
  • 22.11. 19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити
  • 23.11. 16:00 Лидс – Астон Вилла
  • 23.11. 18:30 Арсенал – Тоттенхэм
  • 24.11. 22:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 11 8 2 1 20 - 5 23.11.25 18:30 Арсенал - Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 26
2 Манчестер Сити 11 7 1 3 23 - 8 22.11.25 19:30 Ньюкасл - Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити 22
3 Челси 11 6 2 3 21 - 11 22.11.25 14:30 Бёрнли - Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль 20
4 Сандерленд 11 5 4 2 14 - 10 22.11.25 17:00 Фулхэм - Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 19
5 Тоттенхэм 11 5 3 3 19 - 10 23.11.25 18:30 Арсенал - Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм 18
6 Астон Вилла 11 5 3 3 13 - 10 23.11.25 16:00 Лидс - Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли 18
7 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19 - 18 24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 18
8 Ливерпуль 11 6 0 5 18 - 17 22.11.25 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль 18
9 Борнмут 11 5 3 3 17 - 18 22.11.25 17:00 Борнмут - Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм 18
10 Кристал Пэлас 11 4 5 2 14 - 9 22.11.25 17:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас 17
11 Брайтон 11 4 4 3 17 - 15 22.11.25 17:00 Брайтон - Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон 16
12 Брентфорд 11 5 1 5 17 - 17 22.11.25 17:00 Брайтон - Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12 - 13 24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас 15
14 Ньюкасл 11 3 3 5 11 - 14 22.11.25 19:30 Ньюкасл - Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 12
15 Фулхэм 11 3 2 6 12 - 16 22.11.25 17:00 Фулхэм - Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм 11
16 Лидс 11 3 2 6 10 - 20 23.11.25 16:00 Лидс - Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм 11
17 Бёрнли 11 3 1 7 14 - 22 22.11.25 14:30 Бёрнли - Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли 10
18 Вест Хэм 11 3 1 7 13 - 23 22.11.25 17:00 Борнмут - Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 10
19 Ноттингем Форест 11 2 3 6 10 - 20 22.11.25 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 9
20 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7 - 25 22.11.25 17:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон 2
Полная таблица

По теме:
Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26
Когда играют Динамо и Шахтер? Прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26
Манчестер Сити нашел правого защитника в клубе из АПЛ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
