Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда играют Динамо и Шахтер? Прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 04:44 |
90
0

Когда играют Динамо и Шахтер? Прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26

С 21 по 24 ноября состоятся поединки 13-го тура чемпионата Украины

21 ноября 2025, 04:44 |
90
0
Когда играют Динамо и Шахтер? Прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26
УПЛ

🏆 С 21 по 24 ноября состоялись матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Украины!

🌍 Расписание и прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26:

  • 21.11. 15:30 Полтава – ЛНЗ Черкассы
  • 22.11. 13:00 Карпаты – Металлист 1925
  • 22.11. 15:30 Колос – Динамо
  • 22.11. 18:00 Оболонь – Шахтер
  • 23.11. 13:00 Кривбасс – Верес
  • 23.11. 15:30 Полесье – Эпицентр
  • 23.11. 18:00 Рух – Кудровка
  • 24.11. 18:00 Заря – Александрия

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таблица УПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 12 8 3 1 29 - 10 22.11.25 18:00 Оболонь - Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 27
2 ЛНЗ 12 7 2 3 12 - 8 21.11.25 15:30 Полтава - ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 23
3 Полесье 12 7 2 3 21 - 8 23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава 23
4 Динамо Киев 12 5 5 2 28 - 16 22.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 20
5 Кривбасс 12 6 2 4 20 - 19 23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 20
6 Колос Ковалевка 12 5 4 3 14 - 11 22.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 19
7 Заря 12 5 4 3 16 - 12 24.11.25 18:00 Заря - Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 19
8 Карпаты Львов 12 4 6 2 17 - 15 22.11.25 13:00 Карпаты Львов - Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 18
9 Металлист 1925 12 4 5 3 13 - 10 22.11.25 13:00 Карпаты Львов - Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 17
10 Верес 12 4 4 4 11 - 12 23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 16
11 Оболонь 12 4 4 4 11 - 15 22.11.25 18:00 Оболонь - Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 16
12 Кудровка 12 4 2 6 15 - 22 23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 14
13 Эпицентр 12 3 0 9 15 - 22 23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 9
14 Александрия 12 2 3 7 11 - 21 24.11.25 18:00 Заря - Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 9
15 Рух Львов 12 2 1 9 7 - 20 23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 7
16 Полтава 12 1 3 8 11 - 30 21.11.25 15:30 Полтава - ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава 6
Полная таблица

По теме:
Арсенал против Тоттенхэма. Прогнозы на 12-й тур АПЛ 2025/26
Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26
Валенсия – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
прогнозы прогнозы на футбол Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Заря Луганск Карпаты Львов Металлист 1925 Верес Ровно Оболонь Киев Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Александрия Рух Львов Полтава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20 ноября 2025, 08:22 18
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке

Парижане хотят купить Марио Хилу

«Прогресс есть». Тренер Ноттингема поделился деталями ситуации с Зинченко
Футбол | 21 ноября 2025, 03:57 0
«Прогресс есть». Тренер Ноттингема поделился деталями ситуации с Зинченко
«Прогресс есть». Тренер Ноттингема поделился деталями ситуации с Зинченко

Украинский защитник продолжает восстанавливаться после травмы

Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 14:42
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Чемпион Италии предложил около 15 млн евро за футболиста сборной Украины
Футбол | 20.11.2025, 21:39
Чемпион Италии предложил около 15 млн евро за футболиста сборной Украины
Чемпион Италии предложил около 15 млн евро за футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 3
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем