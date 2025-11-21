Украина. Премьер лига21 ноября 2025, 04:44 |
90
0
Когда играют Динамо и Шахтер? Прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26
С 21 по 24 ноября состоятся поединки 13-го тура чемпионата Украины
21 ноября 2025, 04:44 |
90
0
🏆 С 21 по 24 ноября состоялись матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Украины!
🌍 Расписание и прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26:
- 21.11. 15:30 Полтава – ЛНЗ Черкассы
- 22.11. 13:00 Карпаты – Металлист 1925
- 22.11. 15:30 Колос – Динамо
- 22.11. 18:00 Оболонь – Шахтер
- 23.11. 13:00 Кривбасс – Верес
- 23.11. 15:30 Полесье – Эпицентр
- 23.11. 18:00 Рух – Кудровка
- 24.11. 18:00 Заря – Александрия
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Таблица УПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|12
|8
|3
|1
|29 - 10
|22.11.25 18:00 Оболонь - Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ
|27
|2
|ЛНЗ
|12
|7
|2
|3
|12 - 8
|21.11.25 15:30 Полтава - ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ
|23
|3
|Полесье
|12
|7
|2
|3
|21 - 8
|23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава
|23
|4
|Динамо Киев
|12
|5
|5
|2
|28 - 16
|22.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925
|20
|5
|Кривбасс
|12
|6
|2
|4
|20 - 19
|23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка
|20
|6
|Колос Ковалевка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|22.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов
|19
|7
|Заря
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|24.11.25 18:00 Заря - Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря
|19
|8
|Карпаты Львов
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|22.11.25 13:00 Карпаты Львов - Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов
|18
|9
|Металлист 1925
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|22.11.25 13:00 Карпаты Львов - Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925
|17
|10
|Верес
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес
|16
|11
|Оболонь
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|22.11.25 18:00 Оболонь - Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес
|16
|12
|Кудровка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка
|14
|13
|Эпицентр
|12
|3
|0
|9
|15 - 22
|23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря
|9
|14
|Александрия
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|24.11.25 18:00 Заря - Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов
|9
|15
|Рух Львов
|12
|2
|1
|9
|7 - 20
|23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов
|7
|16
|Полтава
|12
|1
|3
|8
|11 - 30
|21.11.25 15:30 Полтава - ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава
|6
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 ноября 2025, 08:22 18
Парижане хотят купить Марио Хилу
Футбол | 21 ноября 2025, 03:57 0
Украинский защитник продолжает восстанавливаться после травмы
Футбол | 20.11.2025, 14:42
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Футбол | 20.11.2025, 21:39
Комментарии 0
Популярные новости
19.11.2025, 07:58 12
19.11.2025, 16:01 17
19.11.2025, 11:30 1
19.11.2025, 09:00
20.11.2025, 07:53 3
20.11.2025, 15:00 3
20.11.2025, 05:42 3
19.11.2025, 04:49 1