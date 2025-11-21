21 ноября на Альянц Ривьера пройдет матч 13-го тура Лиги 1 Франции, в котором Ницца встретится с Марселем. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ницца

Команда не считалась грандом, но периодически добивалась успехов. На новый, более высокий уровень, ее настроены вывести нынешние, достаточно богатые, инвесторы. Но только в прошлом сезоне, который уже по счету тренер, Франк Эс, что ранее запомнился вице-чемпионством с Лансом, поднял подопечных на четвертое место, в очень непростой борьбе с Лиллем и Лионом.

Это позволило даже стартовать в Лиге чемпионов - правда, там дважды проиграли по 0:2 Бенфике. Потом ничего не получалось в более скромном международном турнире - Лиге Европы, где все четыре матча приносили только поражения. Да и на внутренней арене после 0:1 с ПСЖ и 1:2 с Мецем в крайних турах, теперь установилось равенство в проигранных и выигранных матчах - явно не то, что хотят тут видеть.

Марсель

Клуб чем-то похож на своего противника. Они тоже хотели вырваться поближе к вершине - и преуспели в прошлом сезоне, после переманивания к себе экс-наставника донецкого Шахтера, Де Дзерби. Тот, получив еще и ряд громких новичков, сделал новых подопечных вице-чемпионом страны - больше очков набрал, конечно же, ПСЖ.

Правда, в августе пришлось продать пару звезд, Рабьо и Роу - те подрались после поражения в первом же поединке, проигранного Ренну. Но потом Олимпик набрал обороты. Да, в Лиге чемпионов пока что удалось выиграть только у кризисного Аякса - уступили не только Реалу, но и Спортингу с Аталантой. Но пока что это компенсируют результатами на внутренней арене: с восемью победами и 25 очками игроки делят второе место - только ПСЖ взял больше, и то всего на пару баллов.

Статистика личных встреч

В пяти крайних поединках было три победы Ниццы при всего одной победе Марселя.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары, пусть и не безоговорочным, гостей. Но они не идеальны в обороне - ставим на оба забьют (коэффициент - 1,60).