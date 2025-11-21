Призовые в в WTA-Туре: Свитолина – в топ-20. Сколько заработали украинки?
Элина за 2025 год получила более двух миллионов долларов
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг теннисисток по призовым за сезон 2025 года.
Больше всех заработала первая ракетка мира Арина Соболенко – 15 008 519 долларов. Это новый рекорд в женском Туре – предыдущий лучший показатель был у Серены Уильямс ($12,385,572 в 2013 году).
В топ-5 также входят Ига Свентек, Елена Рыбакина, Коко Гауфф и Аманда Анисимова.
65 теннисисток в 2025 году заработали минимум один миллион долларов. Для сравнения, в АТР такую сумму или больше получили 89 теннисистов.
Из украинок наибольшую сумму призовых за год получила Элина Свитолина – 2 213 164 долларов. Элина располагается на 17-й позиции.
В топ-50 из представительниц Украины также находятся Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (44-я).
Топ-10 теннисисток по призовым в 2025 году:
- 🏳️ Арина Соболенко – $15 008 519
- Ига Свентек – $10 112 532
- Елена Рыбакина – $8 456 632
- Коко Гауфф – $7 966 845
- Аманда Анисимова – $7 260 577
- Джессика Пегула – $5 262 311
- Жасмин Паолини – $5 253 997
- 🏳️ Мирра Андреева – $4 726 226
- Мэдисон Киз – $4 357 787
- Элизе Мертенс – $2 895 029
Призовые украинок в 2025 году:
- 17. Элина Свитолина – $2 213 164
- 26. Марта Костюк – $1 794 913
- 44. Даяна Ястремская – $1 245 385
- 81. Юлия Стародубцева – $847 896
- 127. Ангелина Калинина – $439 651
- 156. Людмила Киченок – $345 468
- 195. Дарья Снигур – $243 031
- 226. Анастасия Соболева – $176 838
- 230. Надежда Киченок – $174 308
- 258. Александра Олейникова – $133 449
Лучшие теннисистки по призовым в 2025 году
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Британии считают, что Александр проведет трилогию
Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто