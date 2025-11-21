Призовые в в WTA-Туре: Свитолина – в топ-20. Сколько заработали украинки?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
21 ноября 2025, 03:43
Элина за 2025 год получила более двух миллионов долларов

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг теннисисток по призовым за сезон 2025 года.

Больше всех заработала первая ракетка мира Арина Соболенко – 15 008 519 долларов. Это новый рекорд в женском Туре – предыдущий лучший показатель был у Серены Уильямс ($12,385,572 в 2013 году).

В топ-5 также входят Ига Свентек, Елена Рыбакина, Коко Гауфф и Аманда Анисимова.

65 теннисисток в 2025 году заработали минимум один миллион долларов. Для сравнения, в АТР такую сумму или больше получили 89 теннисистов.

Из украинок наибольшую сумму призовых за год получила Элина Свитолина – 2 213 164 долларов. Элина располагается на 17-й позиции.

В топ-50 из представительниц Украины также находятся Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (44-я).

Топ-10 теннисисток по призовым в 2025 году:

  1. 🏳️ Арина Соболенко – $15 008 519
  2. Ига Свентек – $10 112 532
  3. Елена Рыбакина – $8 456 632
  4. Коко Гауфф – $7 966 845
  5. Аманда Анисимова – $7 260 577
  6. Джессика Пегула – $5 262 311
  7. Жасмин Паолини – $5 253 997
  8. 🏳️ Мирра Андреева – $4 726 226
  9. Мэдисон Киз – $4 357 787
  10. Элизе Мертенс – $2 895 029

Призовые украинок в 2025 году:

  • 17. Элина Свитолина – $2 213 164
  • 26. Марта Костюк – $1 794 913
  • 44. Даяна Ястремская – $1 245 385
  • 81. Юлия Стародубцева – $847 896
  • 127. Ангелина Калинина – $439 651
  • 156. Людмила Киченок – $345 468
  • 195. Дарья Снигур – $243 031
  • 226. Анастасия Соболева – $176 838
  • 230. Надежда Киченок – $174 308
  • 258. Александра Олейникова – $133 449

Лучшие теннисистки по призовым в 2025 году

