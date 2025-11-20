Легенда Динамо хочет заменить Шовковского на тренерском мостике

Легенда «Динамо» Максим Шацких рассказал, что с радостью возглавил бы киевский клуб.

– Из УПЛ к вам не обращались с предложением о работе?

– Пока нет.

– А вообще, вам было бы интересно поработать в чемпионате Украины?

– Ну, а почему нет? Конечно, интересно. Жду любых предложений.

– Вам было бы интересно поработать только в Динамо или в других клубах тоже?

– Если будут какие-то варианты, я подумаю. Но Динамо в приоритете, это понятно и даже не обсуждается.

