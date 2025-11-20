Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо хочет заменить Шовковского на тренерском мостике
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 23:02 |
3

Для Шацкого – приоритет тренировать киевский гранд

3 Comments
ФК Динамо. Максим Шацких

Легенда «Динамо» Максим Шацких рассказал, что с радостью возглавил бы киевский клуб.

– Из УПЛ к вам не обращались с предложением о работе?

– Пока нет.

– А вообще, вам было бы интересно поработать в чемпионате Украины?

– Ну, а почему нет? Конечно, интересно. Жду любых предложений.

– Вам было бы интересно поработать только в Динамо или в других клубах тоже?

– Если будут какие-то варианты, я подумаю. Но Динамо в приоритете, это понятно и даже не обсуждается.

Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.

Динамо Киев Владимир Шацких Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Дмитрий Олийченко просто гондон с таким заголовком, не имеющим никакого отношения к тексту.
Ответить
0
Andy202
Ну як СаШо піде на підвищення в топ-клуб Європи після здобуття другого чемпіонства, то можна і Шацького запросити
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
только миля+алиев
Ответить
-1
