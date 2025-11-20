Легенда Динамо хочет заменить Шовковского на тренерском мостике
Для Шацкого – приоритет тренировать киевский гранд
Легенда «Динамо» Максим Шацких рассказал, что с радостью возглавил бы киевский клуб.
– Из УПЛ к вам не обращались с предложением о работе?
– Пока нет.
– А вообще, вам было бы интересно поработать в чемпионате Украины?
– Ну, а почему нет? Конечно, интересно. Жду любых предложений.
– Вам было бы интересно поработать только в Динамо или в других клубах тоже?
– Если будут какие-то варианты, я подумаю. Но Динамо в приоритете, это понятно и даже не обсуждается.
Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.
