Англия прошлая квалификацию чемпионата мира без пропущенных голов

Сборная Англии завершила квалификацию чемпионата мира без пропущенных мячей.

Подопечные Томаса Тухеля идеально прошлись по группе с Андоррой, Латвией, Сербией и Албанией, заработав максимум возможных очков (24) и забив 22 мяча, не пропустив при этом ни разу.

Результаты сборной Англии в квалификации чемпионата мира: