Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Англия прошлая квалификацию чемпионата мира без пропущенных голов
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 09:04 | Обновлено 19 ноября 2025, 09:11
488
0

Англия прошлая квалификацию чемпионата мира без пропущенных голов

В квалификации к ЧМ-2026 в Европе таким достижением больше никто похвастаться не может

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

Сборная Англии завершила квалификацию чемпионата мира без пропущенных мячей.

Подопечные Томаса Тухеля идеально прошлись по группе с Андоррой, Латвией, Сербией и Албанией, заработав максимум возможных очков (24) и забив 22 мяча, не пропустив при этом ни разу.

Результаты сборной Англии в квалификации чемпионата мира:

  • Англия – Албания – 2:0
  • Англия – Латвия – 3:0
  • Андорра – Англия – 0:1
  • Англия – Андорра – 2:0
  • Сербия – Англия – 0:5
  • Латвия – Англия – 0:5
  • Англия – Сербия – 2:0
  • Албания – Англия – 0:2

сборная Англии по футболу сборная Албании по футболу сборная Сербии по футболу сборная Латвии по футболу сборная Андорры по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
