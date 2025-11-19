Чемпионат мира19 ноября 2025, 09:04 | Обновлено 19 ноября 2025, 09:11
Англия прошлая квалификацию чемпионата мира без пропущенных голов
В квалификации к ЧМ-2026 в Европе таким достижением больше никто похвастаться не может
19 ноября 2025, 09:04 | Обновлено 19 ноября 2025, 09:11
Сборная Англии завершила квалификацию чемпионата мира без пропущенных мячей.
Подопечные Томаса Тухеля идеально прошлись по группе с Андоррой, Латвией, Сербией и Албанией, заработав максимум возможных очков (24) и забив 22 мяча, не пропустив при этом ни разу.
Результаты сборной Англии в квалификации чемпионата мира:
- Англия – Албания – 2:0
- Англия – Латвия – 3:0
- Андорра – Англия – 0:1
- Англия – Андорра – 2:0
- Сербия – Англия – 0:5
- Латвия – Англия – 0:5
- Англия – Сербия – 2:0
- Албания – Англия – 0:2
