Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кипр – Эстония – 2:4. Гости сделали камбек. Видео голов и обзор матч
Товарищеские матчи
Кипр
18.11.2025 19:00 – FT 2 : 4
Эстония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
19 ноября 2025, 04:33 | Обновлено 19 ноября 2025, 05:59
53
0

Кипр – Эстония – 2:4. Гости сделали камбек. Видео голов и обзор матч

Команды забили шесть голов на двоих

19 ноября 2025, 04:33 | Обновлено 19 ноября 2025, 05:59
53
0
Кипр – Эстония – 2:4. Гости сделали камбек. Видео голов и обзор матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Эстонии одержала убедительную победу над Кипром со счетом 4:2 в товарищеском матче, который прошел 18 ноября 2025 года в Лимассоле.

Матч выдался насыщенным голами, и обе команды активно действовали уже в первом тайме. Киприоты вышли вперед на 16-й минуте (Э. Андреу), но Эстония перед перерывом восстановила равновесие благодаря автоголу Куприану (44-я минута).

В начале второго тайма Кипр снова вышел вперед (2:1) после гола Андроникоса Какулиса (48-я минута). Однако Эстония перевернула игру ближе к концу матча, забив трижды. Все три гола на счету Рауно Саппинена (78, 83, 87 минуты), что заскрепило победу гостей с итоговым счетом 4:2.

Кипр – Эстония – 2:4

Голы: Андреу, 16, Какулис, 48 – Куприану, 44 (автогол), Саппинен, 78, 83, 87

По теме:
Фарерские острова – Казахстан – 1:0. Победа карлика. Видео гола и обзор
Швеция – Словения – 1:1. Битва двух неудачников. Видео голов и обзор матча
Косово – Швейцария – 1:1. Дарданцы – в плей-офф, Нати – на ЧМ. Видео голов
товарищеские матчи сборная Кипра по футболу сборная Эсватини по футболу видео голов и обзор автогол хет-трик
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18 ноября 2025, 11:47 6
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO

Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18 ноября 2025, 08:13 9
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18.11.2025, 10:47
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Футбол | 18.11.2025, 23:49
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Футбол | 19.11.2025, 03:39
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 5
Футбол
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
18.11.2025, 23:59 61
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 17
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
17.11.2025, 00:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем