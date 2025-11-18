Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Я стал врагом номер один для Кварцяного. Звонил отцу»
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 21:05 |
972
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Я стал врагом номер один для Кварцяного. Звонил отцу»

Экс-футболист сборной Украины рассказал, как покинул известного тренера

18 ноября 2025, 21:05 |
972
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Я стал врагом номер один для Кварцяного. Звонил отцу»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший капитан сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему стал врагом номер один для известного тренера Виталия Кварцяного.

«Я тренировался две недели у Кварцяного в луцком клубе «Фемида Интер». Он каждый вечер звонил моему отцу и настаивал, чтобы я подписал контракт. Но папа, руководствуясь своим футбольным опытом, почувствовал, что не стоит торопиться, и меня пригласили на просмотр в «Шахтер».

Я пробыл там всего три дня, и уже через неделю мы решали вопрос с обучением, после чего я переехал в Донецк. После этого отец для Кварцяного стал врагом номер один», – сказал Федецкий.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ему повезло забить, он сам не понял»
Федецкий рассказал, почему до сих пор не объявил о завершении карьеры
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Артем Федецкий Виталий Кварцяный
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 10:47 14
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины

«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»

Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 18:45 10
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины

СМИ отметило проблемы украинца

Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Бывший футболист: «Он самый лучший среди нападающих. Довбик так не играет»
Футбол | 18.11.2025, 20:29
Бывший футболист: «Он самый лучший среди нападающих. Довбик так не играет»
Бывший футболист: «Он самый лучший среди нападающих. Довбик так не играет»
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Бокс | 17.11.2025, 22:08
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 4
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
18.11.2025, 11:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем