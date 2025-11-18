ФЕДЕЦКИЙ: «Я стал врагом номер один для Кварцяного. Звонил отцу»
Экс-футболист сборной Украины рассказал, как покинул известного тренера
Бывший капитан сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему стал врагом номер один для известного тренера Виталия Кварцяного.
«Я тренировался две недели у Кварцяного в луцком клубе «Фемида Интер». Он каждый вечер звонил моему отцу и настаивал, чтобы я подписал контракт. Но папа, руководствуясь своим футбольным опытом, почувствовал, что не стоит торопиться, и меня пригласили на просмотр в «Шахтер».
Я пробыл там всего три дня, и уже через неделю мы решали вопрос с обучением, после чего я переехал в Донецк. После этого отец для Кварцяного стал врагом номер один», – сказал Федецкий.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»
СМИ отметило проблемы украинца