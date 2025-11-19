Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 07:58 |
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо со старта

Ожидалось, что против Исландии сыграет Шапаренко

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в последний момент внес изменения в состав команды перед матчем с Исландией.

По информации ТаТоТаке, тренерский штаб изначально планировал выпустить в основе Николая Шапаренко, однако в итоге на поле вышел Егор Ярмолюк. Отмечается, что на тренировках накануне именно Шапаренко работал с основным составом. Кроме того, Ребров дал Ярмолюку отыграть против Франции 85 минут, а не предоставил отдых.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Николай Шапаренко Егор Ярмолюк
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Вано Камикадзе
коли вибір між основним гравцем АПЛ і Динамо - відповідь очевидна , це ж вам не Жирона чи Рома ... АПЛ зараз як суперліга
Перець
Ярмолюк звір, Шапаренко останнім часом нажаль не вражає своєю грою
