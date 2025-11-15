Турнир ShePlays. Женская сборная Украины узнала соперников

Женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата мира 2027.

В феврале 2026 года начнутся матчи женской Лиги наций в Лиге А, которые станут отборочными на ЧМ-2027. По жеребьевке сборная Украины попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии.

В ноябре украинки проведут заключительный в этом году учебно-тренировочный сбор, где проверят свои силы в товарищеских матчах со сборными Шотландии и Австрии. Матчи пройдут в рамках турнира She Plays, который состоится в Испании. В нем сыграют 8 национальных женских сборных.

Первый матч подопечные Владимира Пятенко сыграют 28 ноября со сборной Шотландии на муниципальном стадионе «Чапин» (Херес, Испания). Начало запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Уже через три дня украинскую команду ждет новое испытание – поединок со сборной Австрии, еще одним представителем Лиги А в Лиге наций. Матч состоится 1 декабря на стадионе «Эль Пальмар» (Кадис, Испания). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Турнир She Plays 2025 для женских сборных

Испания. Расписание матчей