Турнир ShePlays. Женская сборная Украины узнала соперников
Сине-желтая команда Владимира Пятенко сыграет с Шотландией и Австрией
Женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата мира 2027.
В феврале 2026 года начнутся матчи женской Лиги наций в Лиге А, которые станут отборочными на ЧМ-2027. По жеребьевке сборная Украины попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии.
В ноябре украинки проведут заключительный в этом году учебно-тренировочный сбор, где проверят свои силы в товарищеских матчах со сборными Шотландии и Австрии. Матчи пройдут в рамках турнира She Plays, который состоится в Испании. В нем сыграют 8 национальных женских сборных.
Первый матч подопечные Владимира Пятенко сыграют 28 ноября со сборной Шотландии на муниципальном стадионе «Чапин» (Херес, Испания). Начало запланировано на 13:00 по киевскому времени.
Уже через три дня украинскую команду ждет новое испытание – поединок со сборной Австрии, еще одним представителем Лиги А в Лиге наций. Матч состоится 1 декабря на стадионе «Эль Пальмар» (Кадис, Испания). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Турнир She Plays 2025 для женских сборных
Испания. Расписание матчей
- 27.11. Финляндия – Австрия
- 28.11. Шотландия – Украина
- 28.11. Швейцария – Бельгия
- 01.12. Австрия – Украина
- 01.12. Бельгия – Финляндия
- 02.12. Уэльс – Швейцария
- 02.12. Шотландия – Китай
