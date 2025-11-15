Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турнир ShePlays. Женская сборная Украины узнала соперников
Молодежные турниры
15 ноября 2025, 05:55 | Обновлено 15 ноября 2025, 07:08
125
0

Турнир ShePlays. Женская сборная Украины узнала соперников

Сине-желтая команда Владимира Пятенко сыграет с Шотландией и Австрией

УАФ

Женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата мира 2027.

В феврале 2026 года начнутся матчи женской Лиги наций в Лиге А, которые станут отборочными на ЧМ-2027. По жеребьевке сборная Украины попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии.

В ноябре украинки проведут заключительный в этом году учебно-тренировочный сбор, где проверят свои силы в товарищеских матчах со сборными Шотландии и Австрии. Матчи пройдут в рамках турнира She Plays, который состоится в Испании. В нем сыграют 8 национальных женских сборных.

Первый матч подопечные Владимира Пятенко сыграют 28 ноября со сборной Шотландии на муниципальном стадионе «Чапин» (Херес, Испания). Начало запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Уже через три дня украинскую команду ждет новое испытание – поединок со сборной Австрии, еще одним представителем Лиги А в Лиге наций. Матч состоится 1 декабря на стадионе «Эль Пальмар» (Кадис, Испания). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Турнир She Plays 2025 для женских сборных

Испания. Расписание матчей

  • 27.11. Финляндия – Австрия
  • 28.11. Шотландия – Украина
  • 28.11. Швейцария – Бельгия
  • 01.12. Австрия – Украина
  • 01.12. Бельгия – Финляндия
  • 02.12. Уэльс – Швейцария
  • 02.12. Шотландия – Китай
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
