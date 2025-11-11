Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей
Другие новости
11 ноября 2025, 23:21 | Обновлено 11 ноября 2025, 23:24
102
0

ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей

Дмитрий Сула помог «Супер Нови» одержать победу, Артем Марчук также забил

11 ноября 2025, 23:21 | Обновлено 11 ноября 2025, 23:24
102
0
ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей
ФК Супер Нова

9 ноября украинский футболист Дмитрий Сула стал героем клуба «Супер Нова» в 36-м туре чемпионата Латвии против «Лиепаи».

Опытный нападающий сначала отметился забитым мячом, а через 5 минут Дмитрий отдал результативную передачу другому украинцу – Артему Марчуку.

В итоге команда с украинцами разгромила соперника со счетом 3:0.

После последнего тура «Супер Нова» финишировала рядом с зоной вылета: 8-е место и 32 балла.

Чемпионат Латвии. 36-й тур, 9 ноября

«Супер Нова» – «Лиепая» – 3:0

Голы: Цударс, 22 (пен.), Сула, 42, Марчук, 47

По теме:
ВИДЕО. Опытный украинский форвард спас команду от поражения
Украинские футболисты своими голами устроили безумный камбэк за границей
Франция – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Латвии по футболу Дмитрий Сула видео голов и обзор Лиепая
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Футбол | 11 ноября 2025, 18:40 2
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026

Команда может выйти на чемпионат мира

Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
Футбол | 11 ноября 2025, 21:01 8
Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч

Бывший футболист сборной Украины оценил перспективы вингера Владислава Велетня

Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Футбол | 11.11.2025, 23:19
Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11.11.2025, 07:55
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11.11.2025, 08:15
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 1
Футбол
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 3
Бокс
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем