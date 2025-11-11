ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей
Дмитрий Сула помог «Супер Нови» одержать победу, Артем Марчук также забил
9 ноября украинский футболист Дмитрий Сула стал героем клуба «Супер Нова» в 36-м туре чемпионата Латвии против «Лиепаи».
Опытный нападающий сначала отметился забитым мячом, а через 5 минут Дмитрий отдал результативную передачу другому украинцу – Артему Марчуку.
В итоге команда с украинцами разгромила соперника со счетом 3:0.
После последнего тура «Супер Нова» финишировала рядом с зоной вылета: 8-е место и 32 балла.
Чемпионат Латвии. 36-й тур, 9 ноября
«Супер Нова» – «Лиепая» – 3:0
Голы: Цударс, 22 (пен.), Сула, 42, Марчук, 47
