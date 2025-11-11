После полученной травмы. Довбик получил плохие новости из Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
11 ноября 2025, 22:40 | Обновлено 11 ноября 2025, 22:41
Украинский форвард не перейдет в Милан

11 ноября 2025, 22:40 | Обновлено 11 ноября 2025, 22:41
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не перейдет в «Милан» в зимнее трансферное окно, сообщает Pianeta Milan.

По информации источника, перспективы «россонери» по подписанию 28-летнего нападающего римлян окончательно погасли после полученной им травмы, из-за которой он пропустит 4-6 недель.

Отмечается, что «Милан» был заинтересован в услугах Довбика летом и планировал побороться за него зимой. Но из-за того, что украинец сможет вернуться на поле только в конце декабря, маловероятно, что «россонери» подпишут игрока, который будет не в оптимальной форме.

Ранее в Италии заговорили о сенсационном обмене Довбика в топ-клуб АПЛ.

Артем Довбик Милан Рома Рим трансферы трансферы Серии A травма
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
