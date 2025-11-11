После полученной травмы. Довбик получил плохие новости из Италии
Украинский форвард не перейдет в Милан
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не перейдет в «Милан» в зимнее трансферное окно, сообщает Pianeta Milan.
По информации источника, перспективы «россонери» по подписанию 28-летнего нападающего римлян окончательно погасли после полученной им травмы, из-за которой он пропустит 4-6 недель.
Отмечается, что «Милан» был заинтересован в услугах Довбика летом и планировал побороться за него зимой. Но из-за того, что украинец сможет вернуться на поле только в конце декабря, маловероятно, что «россонери» подпишут игрока, который будет не в оптимальной форме.
Ранее в Италии заговорили о сенсационном обмене Довбика в топ-клуб АПЛ.
