  4. Милан в восторге. Клуб готов продлить контракт 40-летнего Модрича
Италия
11 ноября 2025, 17:24 | Обновлено 11 ноября 2025, 17:32
Уже готовы продлить соглашение на один год

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

По информации итальянских СМИ, руководство и тренерский штаб Милана в восторге от того, что показывает 40-летний хавбек Лука Модрич в первом сезоне после перехода из Реала.

Игрок сразу стал лидером команды и провел все матчи чемпионата, не демонстрируя признаков ухудшения своего футбола.

Контракт Модрича истекает летом 2026 года, однако у клуба есть опция продления еще на сезон, чем Милан намерен воспользоваться уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне хорват провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
