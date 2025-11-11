Милан в восторге. Клуб готов продлить контракт 40-летнего Модрича
Уже готовы продлить соглашение на один год
По информации итальянских СМИ, руководство и тренерский штаб Милана в восторге от того, что показывает 40-летний хавбек Лука Модрич в первом сезоне после перехода из Реала.
Игрок сразу стал лидером команды и провел все матчи чемпионата, не демонстрируя признаков ухудшения своего футбола.
Контракт Модрича истекает летом 2026 года, однако у клуба есть опция продления еще на сезон, чем Милан намерен воспользоваться уже в ближайшее время.
В нынешнем сезоне хорват провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
