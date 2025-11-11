Эпицентр проведет контрольный матч с грандом УПЛ

Как стало известно Sport.ua, новичок УПЛ – «Эпицентр» 16 ноября в Киеве проведет спарринг с чемпионом – «Динамо».

По имеющейся информации, подопечные Сергея Нагорняка первыми среди представителей элиты возобновят тренировочный процесс во время международной паузы, вызванной матчами сборных – после обеда 11 ноября в Дунаевцах.

За исключением полузащитника Ивана Бендеры лазарет «Эпицентра» – пуст.

«Эпицентр» занимает 13 место, набрав 9 очков, и в 13-м туре чемпионата сыграет в Житомире с «Полесьем».

