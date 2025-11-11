Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эпицентр проведет контрольный матч с грандом УПЛ
Украина. Премьер лига
Эпицентр проведет контрольный матч с грандом УПЛ

Команда Сергея Нагорняка первой возобновила тренировки

Эпицентр проведет контрольный матч с грандом УПЛ
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, новичок УПЛ – «Эпицентр» 16 ноября в Киеве проведет спарринг с чемпионом – «Динамо».

По имеющейся информации, подопечные Сергея Нагорняка первыми среди представителей элиты возобновят тренировочный процесс во время международной паузы, вызванной матчами сборных – после обеда 11 ноября в Дунаевцах.

За исключением полузащитника Ивана Бендеры лазарет «Эпицентра» – пуст.

«Эпицентр» занимает 13 место, набрав 9 очков, и в 13-м туре чемпионата сыграет в Житомире с «Полесьем».

Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал поражение от «Оболони».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
