Сужожилие повреждено. Спортврач рассказал о сроках восстановления Довбика

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал информацию о сроках восстановления форварда итальянской «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика после травмы, которую он получил в матче Серии A против «Удинезе» (2:0):

«По сообщениям итальянских СМИ, у Артема все-таки травма сухожилия прямой мышцы левого бедра, как и было оценено сразу после эпизода.

Срок 4–6 недель означает, что травма действительно есть и сухожилие повреждено. Правда, травма не выглядит слишком серьезной, ведь такие сроки характерны для повреждения 1–2 степени.

Сухожилие – довольно сложная структура для восстановления, ведь оно слабо кровоснабжается. Не любит раннего растяжения и спешки с нагрузками. Также травмы сухожилий часто рецидивируют. Характерным признаком также является заметное ослабление мышцы по сравнению со здоровой ногой.

Артему нужно дать покой и время, чтобы качественно восстановиться. Последний период с неопределенностью в клубе, давлением ответственности за перформанс на поле и разговорами о трансферах также создают неблагоприятный психологический фон для получения травм. Здоровья Артему и скорейшего возвращения на поле».