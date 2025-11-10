КАЮК: «Главное – это терпение, понимание и стабильная поддержка команды»

Черкасский ЛНЗ стал настоящей грозой украинских грандов в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева недавно разгромили Шахтер (4:1), а в 12-м туре чемпионата одолели киевское Динамо (1:0).

Генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, как в клубе воспринимают победы над флагманами украинского футбола, и объяснил, что изменилось с приходом Виталия Пономарева на тренерский мостик.

– Вы уже вписали себя в историю УПЛ. ЛНЗ – единственная команда, которая обыграла и Шахтер, и Динамо в одном круге, да еще и на выезде...

– Побеждать два гранда украинского футбола – это, безусловно, приятно. Я бы не назвал эти матчи историческими победами, но они стали первыми для ЛНЗ, и это тоже важно. Прежде всего – для формирования и развития футбольной культуры на Черкасщине, которая закономерно только формируется, ведь наша команда выступает в Премьер-лиге всего третий год.

Каждая победа над сильными соперниками поднимает интерес к футболу в регионе и увеличивает уважение к клубу. Чем больше мы будем обыгрывать команды высокого уровня, тем быстрее будет узнаваемость и поддержка ЛНЗ.

Но самое главное – это терпение, понимание и стабильная поддержка команды. Без резких крайностей: когда после одного поражения кто-то говорит, что мы уже «вылетаем», а после победы – что «должны становиться чемпионами». Важен баланс, работа, и вера в команду каждый день, а не только после результата.

Отдельно хочу отметить: вчера я увидел рекордное количество людей на нашем ультрас-секторе. Это невероятно радует. Именно для этих болельщиков мы играем – самых преданных, которые поддерживают нас в любой момент, вне зависимости от результата. Именно через них и для них мы двигаемся вперед.

– Я назову это тренерскими победами, согласны с мнением? В чем лично Вы видите рецепт этих побед?

– Вклад нашего главного тренера и всего его штаба в эти победы – огромный. Но нельзя не отметить и игроков, выполняющих все наставления на 100% и выходящих на поле не просто играть в футбол, а бороться за наш клуб и наш город. Их преданность и дисциплина – фундамент наших результатов.

ФК ЛНЗ

– После провального прошлого сезона Вы решили пригласить Пономарева, что вызвало немало скептических отзывов. Назовите три тезиса: что сменил Виталий Юрьевич, что сейчас команда идет среди лидеров УПЛ, а в прошлом сезоне была на дне...

– Дисциплина, профессионализм и невероятная работоспособность – это те качества, которые сегодня определяют нашу команду. Но хочу отметить: сезон еще далек от завершения. Да, мы сейчас на втором месте, но впереди еще много работы – сыграно всего 12 матчей.

Должны оставаться максимально сосредоточенными и продолжать добавлять в каждом аспекте игры. В прошлом сезоне мы завершили с 31 очком, сейчас есть только 23 – поэтому важно не расслабляться и не позволить хорошему старту превратиться в провал во второй половине чемпионата. Только постоянная концентрация, работа и стремление к развитию обеспечат нам стабильность и результат.

– Вы обыграли все (кроме Кривбасса и Зари) команды, которые находятся в верхней части чемпионата, но проиграли аутсайдерам. Оцените уровень нынешней УПЛ

– Я не берусь оценивать другие клубы или уровень УПЛ в целом – это не моя роль. Могу говорить только о нас. И по сравнению с предыдущим сезоном мы безусловно стали сильнее. Мы добавили в каждом аспекте: как команда, как структура и как клуб в целом. Это касается и организации действий, и подготовки, и профессионального подхода к каждой детали. Наш прогресс – результат ежедневной работы всех причастных к ЛНЗ.

– Что после матча с Динамо лично Вы сказали команде? Что сказал команде президент?

– Я ничего не говорил команде после матча – слово взял президент клуба. Он поблагодарил ребят за их игру и отметил, насколько важны четыре поединка нас ожидают до конца года.

Следующую игру мы проведем фактически без должной подготовки ключевых игроков, потому что наши сборники во вторник сыграют матчи за свои национальные команды, а уже в четверг нам нужно ехать на выезд и в пятницу выходить на поле, – сказал Василий.