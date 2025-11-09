09.11.2025 21:45 – перерыв 1 : 0
Италия09 ноября 2025, 22:25 |
23
0
Интер – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А 2025/26
09 ноября 2025, 22:25 |
23
0
9 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер Милан и Лацио.
Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 11-й тур, 9 ноября
Интер – Лацио – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Лаутаро Мартинес, 3
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 3 мин.
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Алессандро Бастони.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2025, 16:00 45
Отрыв от преследователей может увеличится еще сильнее
Бокс | 09 ноября 2025, 07:33 9
Мэнни Пакьяо рассказал, что ведутся активные переговоры о бое с украинцем
Футбол | 09.11.2025, 02:12
Футбол | 09.11.2025, 22:14
Футбол | 09.11.2025, 18:23
Комментарии 0
Популярные новости
08.11.2025, 02:44 1
08.11.2025, 12:27 2
09.11.2025, 09:14
08.11.2025, 20:02 20
09.11.2025, 07:20 8
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
07.11.2025, 21:07