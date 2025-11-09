Интер – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер Милан и Лацио.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Серия А 2025/26. 11-й тур, 9 ноября

Интер – Лацио – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Лаутаро Мартинес, 3

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 3 мин.