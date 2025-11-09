Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Интер Милан
09.11.2025 21:45 – перерыв 1 : 0
Лацио
Италия
Интер – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А 2025/26

Интер – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер Милан и Лацио.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 11-й тур, 9 ноября

Интер – Лацио – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Лаутаро Мартинес, 3

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 3 мин.

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Алессандро Бастони.
Интер Милан Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу Лаутаро Мартинес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
